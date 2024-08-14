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В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

Среда 14 августа 2024 18:49
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В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных Иллюстративное фото: в Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных (facebook.com/MykolaivOTCK)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных. Изменения направлены на защиту прав военнослужащих и вводят четкое установление сроков рассмотрения обращений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Распространение порядка

На кого распространяются новые правила:

  • военнослужащие Министерства обороны;
  • ﻿﻿военнослужащие ВСУ;
  • ﻿﻿военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.

Процедура представления рапорта

﻿﻿Рапорт подается прямому непосредственному командиру. ﻿﻿В случае невозможности решения вопроса непосредственным командиром - рапорт подается следующему прямому командиру.

Формы рапорта:

  • устная форма (включая технические средства коммуникации);
  • письменная форма (бумажная или электронная).

В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

Порядок работы с бумажным рапортом

Бумажный рапорт может быть написан от руки. При этом несоблюдение требований к форматированию или наличие грамматических/синтаксических
ошибок не является основанием для отказа в разбирательстве.

Рассмотрение рапорта:

  • отказ в рассмотрении должен быть мотивирован;
  • ﻿﻿несогласование рапорта непосредственным или прямым командиром не препятствует его дальнейшему движению к командирам высшего уровня;
  • ﻿﻿обязательная предварительная регистрация в службе делопроизводства.

В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

Порядок работы с электронным рапортом

Процедура создания:

  • рапорт создается и подается через системы Армия+, СЕДО или другие IT-системы Министерства обороны Украины.

Для рапортов, содержащих служебную информацию или государственную тайну, используется исключительно соответствующая коммуникационная система Минобороны или ВСУ.

Процесс подачи рапорта:

  • военнослужащий создает рапорт на платформе "Армия+" с использованием шаблонов;
  • указывается ID-номер командира для согласования;
  • ﻿﻿командир обязан предоставить подчиненным свой ID-номер и ID-номер СЕДО подразделения.

Рассмотрение рапорта

Прохождение рапорта по вертикали командования происходит аналогично бумажному рапорту. Наложение резолюций командирами в принятие решения по существу рапорта.

В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

Сроки рассмотрения рапортов

Срок рассмотрения начинается с момента представления рапорта (бумажного или электронного), а не с момента регистрации.

Для рапортов, содержащих служебную информацию или государственную тайну, используется исключительно соответствующая коммуникационная система Минобороны или ВСУ.

Сроки рассмотрения бумажных и электронных рапортов

Неотложны вопросы дисциплины, выполнения боевых приказов, отпуска по семейным обстоятельствам. Их рассмотрение не позднее 48 часов с момента представления.

Другие вопросы – рассмотрение не более 14 дней с момента представления. Что касается устных рапортов, то их рассмотрение может состояться немедленно, но не позднее сроков для бумажных рапортов.

В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

Другие гарантии

Если для рапорта недостаточно информации или документов, командир может потребовать дополнительные данные с исчерпывающим перечнем причин.

Защита прав военнослужащего

﻿﻿Порядок гарантирует невозможность привлечения к ответственности по факту представления рапорта. ﻿﻿Руководители органов военного управления, командиры воинских частей и подразделений несут ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения рапортов.

Оценка служебной деятельности должностных лиц будет зависеть от качества работы с рапортами военнослужащих.

В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

"Армия+"

В начале августа в Украине было представлено приложение для военнослужащих "Армия+". Он должен помочь в оформлении рапортов в режиме онлайн и не только.

Более подробно об "Армии+" - в материале РБК-Украина .

Также Министерство обороны Украины планирует внедрить дополнительные функции в приложение – электронное удостоверение военного и не только.

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