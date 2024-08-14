В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

Министерство обороны вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных. Изменения направлены на защиту прав военнослужащих и вводят четкое установление сроков рассмотрения обращений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Распространение порядка

На кого распространяются новые правила:

военнослужащие Министерства обороны;

﻿﻿военнослужащие ВСУ;

﻿﻿военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.

Процедура представления рапорта

﻿﻿Рапорт подается прямому непосредственному командиру. ﻿﻿В случае невозможности решения вопроса непосредственным командиром - рапорт подается следующему прямому командиру.

Формы рапорта:

устная форма (включая технические средства коммуникации);

письменная форма (бумажная или электронная).

Порядок работы с бумажным рапортом

Бумажный рапорт может быть написан от руки. При этом несоблюдение требований к форматированию или наличие грамматических/синтаксических

ошибок не является основанием для отказа в разбирательстве.

Рассмотрение рапорта:

отказ в рассмотрении должен быть мотивирован;

﻿﻿несогласование рапорта непосредственным или прямым командиром не препятствует его дальнейшему движению к командирам высшего уровня;

﻿﻿обязательная предварительная регистрация в службе делопроизводства.

Порядок работы с электронным рапортом

Процедура создания:

рапорт создается и подается через системы Армия+, СЕДО или другие IT-системы Министерства обороны Украины.

Для рапортов, содержащих служебную информацию или государственную тайну, используется исключительно соответствующая коммуникационная система Минобороны или ВСУ.

Процесс подачи рапорта:

военнослужащий создает рапорт на платформе "Армия+" с использованием шаблонов;

указывается ID-номер командира для согласования;

﻿﻿командир обязан предоставить подчиненным свой ID-номер и ID-номер СЕДО подразделения.

Рассмотрение рапорта

Прохождение рапорта по вертикали командования происходит аналогично бумажному рапорту. Наложение резолюций командирами в принятие решения по существу рапорта.

Сроки рассмотрения рапортов

Срок рассмотрения начинается с момента представления рапорта (бумажного или электронного), а не с момента регистрации.

Для рапортов, содержащих служебную информацию или государственную тайну, используется исключительно соответствующая коммуникационная система Минобороны или ВСУ.

Сроки рассмотрения бумажных и электронных рапортов

Неотложны вопросы дисциплины, выполнения боевых приказов, отпуска по семейным обстоятельствам. Их рассмотрение не позднее 48 часов с момента представления.

Другие вопросы – рассмотрение не более 14 дней с момента представления. Что касается устных рапортов, то их рассмотрение может состояться немедленно, но не позднее сроков для бумажных рапортов.

Другие гарантии

Если для рапорта недостаточно информации или документов, командир может потребовать дополнительные данные с исчерпывающим перечнем причин.

Защита прав военнослужащего

﻿﻿Порядок гарантирует невозможность привлечения к ответственности по факту представления рапорта. ﻿﻿Руководители органов военного управления, командиры воинских частей и подразделений несут ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения рапортов.

Оценка служебной деятельности должностных лиц будет зависеть от качества работы с рапортами военнослужащих.