Міноборони вводить новий камуфляж ММ-25: що буде з "пікселем"

Як зазначили в Міноборони, рішення ухвалене ще в червні 2025 року на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військових, які вже використовують подібний візерунок у бойових умовах.

"Наше завдання - забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном", - пояснив начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) підполковник Максим Кайола.

Повної заміни "пікселя" не буде

У відомстві наголошують, що йдеться не про повну заміну "пікселя", а про розширення спектру кольорових рішень. Аналогічно до вже дозволених варіантів, таких як "койот", "олива" чи ММ-16Ф, новий малюнок використовуватиметься як альтернативний.

ЦУРМЗ уже затвердило оновлену технічну специфікацію тканин, доповнивши її маскувальним малюнком ММ-25. Понад десять виробників уже звернулись для ознайомлення з новим патерном та колірною гамою.



Міноборони запроваджує новий малюнок камуфляжу (фото: Міністерство оборони України)

Оголошено закупівлі за п’ятьма позиціями

Агенція закупівель МОУ "ДОТ" уже оголосила тендери на постачання пробних партій - по 20 тисяч одиниць. Йдеться про закупівлі за п’ятьма позиціями, які відповідатимуть оновленим стандартам.

"Ми хочемо, щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники - змогли якісно реалізувати ці замовлення", - зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

У Міноборони додають, що впровадження ММ-25 дозволить гнучкіше підходити до потреб військових та полегшить офіційне постачання вже популярного серед бійців камуфляжу.