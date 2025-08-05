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Міноборони вводить новий камуфляж ММ-25: що буде з "пікселем"

Фото: Військова форма в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25. Чинний "піксель" ММ-14 залишається, але з’являється додатковий варіант камуфляжу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Як зазначили в Міноборони, рішення ухвалене ще в червні 2025 року на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військових, які вже використовують подібний візерунок у бойових умовах.

"Наше завдання - забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном", - пояснив начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) підполковник Максим Кайола.

Повної заміни "пікселя" не буде

У відомстві наголошують, що йдеться не про повну заміну "пікселя", а про розширення спектру кольорових рішень. Аналогічно до вже дозволених варіантів, таких як "койот", "олива" чи ММ-16Ф, новий малюнок використовуватиметься як альтернативний.

ЦУРМЗ уже затвердило оновлену технічну специфікацію тканин, доповнивши її маскувальним малюнком ММ-25. Понад десять виробників уже звернулись для ознайомлення з новим патерном та колірною гамою.


Міноборони запроваджує новий малюнок камуфляжу (фото: Міністерство оборони України)

Оголошено закупівлі за п’ятьма позиціями

Агенція закупівель МОУ "ДОТ" уже оголосила тендери на постачання пробних партій - по 20 тисяч одиниць. Йдеться про закупівлі за п’ятьма позиціями, які відповідатимуть оновленим стандартам.

"Ми хочемо, щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники - змогли якісно реалізувати ці замовлення", - зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

У Міноборони додають, що впровадження ММ-25 дозволить гнучкіше підходити до потреб військових та полегшить офіційне постачання вже популярного серед бійців камуфляжу.

Раніше РБК-Україна писало, що ЗСУ відмовляються від старого камуфляжу ММ-14 ("піксель") і переходять на новий ММ-25 - українську версію відомого світового камуфляжу Multicam.

Також ми розповідали, що Міноборони вперше централізовано забезпечить поранених військових "пакунками пораненого" - наборами адаптивного одягу та гігієни. Перші закупівлі стартували, на одяг планують витратити 170 млн гривень. Поставки очікуються в другому півріччі 2025 року.

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