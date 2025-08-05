Міноборони вводить новий камуфляж ММ-25: що буде з "пікселем"

Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25. Чинний "піксель" ММ-14 залишається, але з’являється додатковий варіант камуфляжу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.
Як зазначили в Міноборони, рішення ухвалене ще в червні 2025 року на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військових, які вже використовують подібний візерунок у бойових умовах.
"Наше завдання - забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном", - пояснив начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) підполковник Максим Кайола.
У відомстві наголошують, що йдеться не про повну заміну "пікселя", а про розширення спектру кольорових рішень. Аналогічно до вже дозволених варіантів, таких як "койот", "олива" чи ММ-16Ф, новий малюнок використовуватиметься як альтернативний.
ЦУРМЗ уже затвердило оновлену технічну специфікацію тканин, доповнивши її маскувальним малюнком ММ-25. Понад десять виробників уже звернулись для ознайомлення з новим патерном та колірною гамою.
Міноборони запроваджує новий малюнок камуфляжу (фото: Міністерство оборони України)
Агенція закупівель МОУ "ДОТ" уже оголосила тендери на постачання пробних партій - по 20 тисяч одиниць. Йдеться про закупівлі за п’ятьма позиціями, які відповідатимуть оновленим стандартам.
"Ми хочемо, щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники - змогли якісно реалізувати ці замовлення", - зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.
У Міноборони додають, що впровадження ММ-25 дозволить гнучкіше підходити до потреб військових та полегшить офіційне постачання вже популярного серед бійців камуфляжу.
Раніше РБК-Україна писало, що ЗСУ відмовляються від старого камуфляжу ММ-14 ("піксель") і переходять на новий ММ-25 - українську версію відомого світового камуфляжу Multicam.
Також ми розповідали, що Міноборони вперше централізовано забезпечить поранених військових "пакунками пораненого" - наборами адаптивного одягу та гігієни. Перші закупівлі стартували, на одяг планують витратити 170 млн гривень. Поставки очікуються в другому півріччі 2025 року.
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