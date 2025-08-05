Минобороны вводит новый камуфляж ММ-25: что будет с "пикселем"

Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25. Действующий "пиксель" ММ-14 остается, но появляется дополнительный вариант камуфляжа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
Как отметили в Минобороны, решение принято еще в июне 2025 года по запросу Главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военных, которые уже используют подобный узор в боевых условиях.
"Наша задача - обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально обеспечивать армию необходимым вещевым имуществом", - пояснил начальник Центрального управления развития материального обеспечения (ЦУРМО) подполковник Максим Кайола.
В ведомстве отмечают, что речь идет не о полной замене "пикселя", а о расширении спектра цветовых решений. Аналогично уже разрешенным вариантам, таким как "койот", "олива" или ММ-16Ф, новый рисунок будет использоваться как альтернативный.
ЦУРМЗ уже утвердило обновленную техническую спецификацию тканей, дополнив ее маскировочным рисунком ММ-25. Более десяти производителей уже обратились для ознакомления с новым паттерном и цветовой гаммой.
Минобороны вводит новый рисунок камуфляжа (фото: Министерство обороны Украины)
Агентство закупок МОУ "ДОТ" уже объявило тендеры на поставку пробных партий - по 20 тысяч единиц. Речь идет о закупках по пяти позициям, которые будут соответствовать обновленным стандартам.
"Мы хотим, чтобы военные получили одежду, которая соответствует их реальным потребностям, а производители - смогли качественно реализовать эти заказы", - отметил директор программы вещевого имущества ДОТ Никита Чичкан.
В Минобороны добавляют, что внедрение ММ-25 позволит гибче подходить к потребностям военных и облегчит официальные поставки уже популярного среди бойцов камуфляжа.
Ранее РБК-Украина писало, что ВСУ отказываются от старого камуфляжа ММ-14 ("пиксель") и переходят на новый ММ-25 - украинскую версию известного мирового камуфляжа Multicam.
Также мы рассказывали, что Минобороны впервые централизованно обеспечит раненых военных "пакетами раненого" - наборами адаптивной одежды и гигиены. Первые закупки стартовали, на одежду планируют потратить 170 млн гривен. Поставки ожидаются во втором полугодии 2025 года.
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