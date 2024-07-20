Міноборони впровадило 4 рівні надання домедичної допомоги для військових

У відомстві зазначили, що документ визначає поділ домедичної допомоги на чотири рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим. Крім того, міститься перелік лікарських засобів, що застосовуються для надання допомоги особам, які постраждалим.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова наголосила, що встановлення обсягів домедичної допомоги є вкрай важливим кроком, якому передувала велика робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільним громадських організацій.

За її словами, документ опрацьовано з Генштабом, представниками окремих родів військ, а також інших складових Сил оборони та безпеки.

"Наразі маємо систему, яка акумулює найкращий досвід України та країн НАТО. Це дозволить зберегти життя та здоров’я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини", - сказала Калмикова.

Водночас Оксана Сухорукова, керівниця Департаменту охорони здоров'я Міноборони, додала, що обсяги надання домедичної допомоги дозволять розробити чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини.