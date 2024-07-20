Минобороны внедрило 4 уровня предоставления медицинской помощи для военных

В ведомстве отметили, что документ определяет разделение медицинской помощи на четыре уровня и устанавливает перечень навыков и интервенций, которые используются военнослужащими для оказания помощи пострадавшим. Кроме того, содержится перечень лекарственных средств, применяемых для оказания помощи пострадавшим.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова подчеркнула, что установление объемов домедицинской помощи является крайне важным шагом, которому предшествовала большая работа с западными партнерами, боевыми медиками и представителями профильных общественных организаций.

По ее словам, документ проработан с Генштабом, представителями отдельных родов войск, а также других составляющих Сил обороны и безопасности.

"Сейчас есть система, которая аккумулирует лучший опыт Украины и стран НАТО. Это позволит сохранить жизнь и здоровье наших защитников на фронте и повысить качество подготовки по тактической медицине", - сказала Калмыкова.

В то же время Оксана Сухорукова, руководитель Департамента здравоохранения Минобороны, добавила, что объемы предоставления медицинской помощи позволят разработать четкие стандарты подготовки и типовые учебные программы по тактической медицине.