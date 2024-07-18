Героїчна робота лікарів. У ВООЗ розповіли, як змінилась медицина в Україні за час війни

Регулярні ракетні удари РФ по Україні не вщухають. Від них страждають лікарні та поліклініки, мобільні медичні пункти й аптеки на всій території держави. ВООЗ в Україні постійно документує такі випадки і в розпал війни допомагає розбудовувати медичну інфраструктуру там, де є найбільші проблеми.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

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Де ситуація з доступом до лікування найскладніша

Згідно зі звітом ВООЗ, найбільше частково пошкоджених закладів охорони здоров'я було зафіксовано:

у Харківській області - 134 об'єкти (21%)

у Чернігівській області - 102 об'єкти (33%)

у Донецькій області - 102 об'єкти (37%)

у Херсонській області - 42 (48%)

Крім того, є дані щодо повного пошкодження закладів. Їх найбільше у Харківській, Херсонській і Донецькій областях.

За словами Хабіхта, точної цифри - скільки людей можуть недоотримувати необхідну медичну допомогу - немає.

"Ці дані різняться по багатьох областях", - зауважив він.

Водночас представник ВООЗ в Україні розповів, що закладів охорони здоров'я, які пошкоджені або не можуть надавати послуги - набагато більше на Харківщині, в Херсонській та Донецькій областях.

"У деяких областях України 70% закладів не можуть забезпечити певну діагностику чи медичну підтримку. Здебільшого на сході й на півдні України", - додав він.

Які виклики постали перед медиками

Експерт розповів, що для подолання всіх викликів та ризиків для населення під час війни необхідно щодня наполегливо працювати.

"Війна триває. Вона фактично почалась у 2014 році, тобто не два з половиною роки тому. Такі виклики потребують постійного реагування, і потреби швидко змінюються", - визнав він.

Так, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ спеціалісти ВООЗ побачили, що фактично третина людей в країні мають проблеми з доступом до медикаментів через закриті аптеки. Тобто погіршився доступ не тільки до медпослуг, а й до ліків.

З початком ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України всім стали потрібні генератори.

Крім того, люди не почувалися в безпеці, коли йшли за меддопомогою.

"На доступ до лікування впливає й висока вартість ліків. Четверо з п'яти людей і домогосподарств зазначають, що не мають доступу до всіх потрібних їм ліків через зависокі ціни", - зауважив Хабіхт.

Виходячи з цього, на доступ до медицини впливають не лише обстріли.

"Стан економіки погіршився, стало менше робочих місць, зарплат. І війна так чи інакше впливає на всіх і на здоров'я кожного в Україні", - пояснив фахівець.

Водночас він визнав: дуже обнадіює, що українська система охорони здоров'я функціонує і попри все швидко реагує на потреби та виклики.

"Де є найбільші потреби, наприклад, на прифронтових територіях, гуманітарні організації також долучаються для надання допомоги. Таким чином доступ до медичної допомоги покращується", - наголосив чоловік.

Як змінилась медицина в Україні за час війни

На думку Хабіхта, першочергово нині потрібно працювати над доступом до медичних послуг.

"Одне з рішень для прифронтових територій - модульні амбулаторії первинної медичної допомоги, які ми встановлюємо та де людям надають допомогу", - розповів він.

Крім того, за ініціативи МОЗ в Україні почали діяти мобільні аптеки, адже багато аптек у сільській місцевості під час повномасштабної війни закрились.

"Українці люблять винаходити способи, як подолати ту чи іншу проблему. Але якщо навіть ліки є, то не всі можуть їх купити через фінансові проблеми. Особливо люди похилого віку з хронічними захворюваннями", - зазначив експерт.

Відтак ВООЗ із багатьма партнерами надає ліки, якими пацієнтів забезпечують лікарі первинної ланки. Хоча це і тимчасове рішення - як відповідь на гуманітарні потреби.

"Ми регулярно проводимо дослідження в Україні щодо медичних потреб. І, за нашими спостереженнями, загальний доступ до послуг покращується, але багато бар'єрів залишається", - наголосив фахівець.

Найважливіше, на його думку, що система охорони здоров'я в Україні продовжувала - попри всі воєнні виклики - функціонувати та забезпечувала доступну (зокрема первинну) медична допомогу. Змогла зробити так, щоб працювали лікарні.

"Це відбулося завдяки справді героїчній роботі, яку виконують медичні працівники. Ми з боку ВООЗ працюємо задля допомоги й підтримки... Я б особливо підкреслив стійкість українців та системи охорони здоров'я загалом", - зазначив Хабіхт.

Він додав, що українці та керівництво держави започаткували чесну дискусію щодо психічного здоров'я.

"В Україні не чекали, поки закінчиться війна, а почали долати ці виклики прямо зараз. І зараз в Україні діє багато проектів, пов'язаних із психічним здоров'ям", - зауважив спеціаліст.

Крім того, представник ВООЗ нагадав, що в Україні вже є центри, де працюють з травмами спинного мозку. Розвивається галузь протезування для тих, хто пережив ампутації.

"Я бачив великі реабілітаційні центри у Дніпрі, у Запоріжжі, також у Полтаві. Їх будуть будувати більше. Необхідно й далі розбудовувати та адоптувати послуги для тих, кому вони потрібні", - розповів він.

Насамкінець Хабіхт зауважив: "Важливо те, що Україна не чекала і почала робити такі кроки відразу ж".

"Зі свого боку ВООЗ продовжує реагувати на гуманітарні потреби, працює над відновленням системи охорони здоров'я та водночас просуває програму реформ", - підсумував він.