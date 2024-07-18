У ВООЗ назвали регіони України, де найбільше проблем з медициною через війну

Війна в Україні впливає на доступ українців до лікування та на можливість отримати необхідні їм ліки. В деяких областях України 70% закладів не можуть забезпечити певну діагностику чи медичну підтримку. Здебільшого – на сході й на півдні України.

Через війну у людей виникають проблеми з доступом до лікування, до обстежень і ліків, каже представник ВООЗ.

"Точної цифри, скільки людей недоотримує допомогу, немає. Ці дані різняться по багатьох областях. Закладів охорони здоров’я, які пошкоджені або не можуть надавати послуги, набагато більше на Харківщині, в Херсонській та Донецькій областях. В деяких областях України 70% закладів не можуть забезпечити певну діагностику чи медичну підтримку. Здебільшого на сході й на півдні України", – каже Ярно Хабіхт.

У перші місяці вторгнення, за данми ВООЗ, фактично третина людей в країні мала проблеми з доступом до медикаментів через закриті аптеки.

"Також люди не почувалися в безпеці, коли йшли за меддопомогою. Зараз люди почуваються більшій в безпеці, але атаки на охорону здоров’я все ще значно впливають", – зауважує представник ВООЗ.

За його словами, зараз дуже обнадіює, що українська система охорони здоров’я функціонує. І, попри все, швидко реагує на потреби і виклики. В регіонах, де є найбільша потреба, гуманітарні організації також долучаються для надання допомоги. Таким чином доступ до медичної допомоги українців покращується.

"На доступ до лікування впливає й висока вартість ліків. Четверо з п'яти людей і домогосподарств зазначають, що не мають доступу до всіх потрібних їм ліків через зависокі ціни. Тому на доступ до медицини впливають не лише обстріли: стан економіки погіршився, стало менше робочих місць, зарплат. І війна так чи інакше впливає на всіх і на здоров’я кожного в Україні", – додає співрозмовник.

Він також нагадує, що в Україні за ініціативи МОЗ почали діяти мобільні аптеки. Ярно Хабіхт називає це дуже хорошою ідеєю, бо через війну багато аптек в сільській місцевості закриті.

"Українці реагують на виклики, реагує система охорони здоров’я. Українці люблять винаходити способи, як подолати ту чи іншу проблему. Але якщо навіть ліки є, то не всі можуть їх купити через фінансові проблеми. Особливо люди похилого віку з хронічними захворюваннями", – підкреслює співрозмовник РБК-Україна.