Міноборони стандартизує вимоги до продовольчого майна ЗСУ

Міністерство оборони України стандартизує вимоги на майно продовольчої служби Збройних сил України (ЗСУ). Рішення має важливе значення у процесі уніфікації технічних вимог для закупівлі обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
"До цього часу для майна продовольчої служби ЗСУ не було єдиних технічних специфікацій. Їх запровадження дозволить усунути можливі розбіжності у вимогах до обладнання, що закуповується для ЗСУ, спростити процес закупівель, забезпечити стандартизацію та підвищити ефективність управління ресурсами", - пояснив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Фото: Міноборони впорядкували технічні вимоги до продовольчого майна ЗСУ (mod.gov.ua)
Зазначається, що Міноборони й надалі працює над удосконаленням матеріально-технічного забезпечення Сил оборони з метою покращення рівня підтримки наших бійців.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міноборони нещодавно офіційно кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор".
У тому ж числі відомство затвердило та внесло до кодифікації дистанційно керований бойовий модуль "Пернач" українського виробництва для застосування у підрозділах ЗСУ.
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