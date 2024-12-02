Минобороны стандартизирует требования к продовольственному имуществу ВСУ

Министерство обороны Украины стандартизирует требования на имущество продовольственной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение имеет важное значение в процессе унификации технических требований для закупки оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
"До сих пор для имущества продовольственной службы ВСУ не было единых технических спецификаций. Их введение позволит устранить возможные расхождения в требованиях к оборудованию, закупаемому для ВСУ, упростить процесс закупок, обеспечить стандартизацию и повысить эффективность управления ресурсами", - пояснил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Фото: Минобороны упорядочили технические требования к продовольственному имуществу ВСУ (mod.gov.ua)
Отмечается, что Минобороны и в дальнейшем работает над совершенствованием материально-технического обеспечения Сил обороны с целью улучшения уровня поддержки наших бойцов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минобороны недавно официально кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь".
В том же числе ведомство утвердило и внесло в кодификацию дистанционно управляемый боевой модуль "Пернач" украинского производства для применения в подразделениях ВСУ.
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