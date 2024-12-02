Минобороны стандартизирует требования к продовольственному имуществу ВСУ

"До сих пор для имущества продовольственной службы ВСУ не было единых технических спецификаций. Их введение позволит устранить возможные расхождения в требованиях к оборудованию, закупаемому для ВСУ, упростить процесс закупок, обеспечить стандартизацию и повысить эффективность управления ресурсами", - пояснил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Фото: Минобороны упорядочили технические требования к продовольственному имуществу ВСУ (mod.gov.ua)

Отмечается, что Минобороны и в дальнейшем работает над совершенствованием материально-технического обеспечения Сил обороны с целью улучшения уровня поддержки наших бойцов.