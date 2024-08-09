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Міноборони впорядкувало діяльність Ради з питань військового капеланства: як вона працюватиме

Фото: Міноборони впорядкувало діяльність Ради з питань військового капеланства (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Міжконфесійна рада з питань військового капеланства забезпечить співпрацю між релігійними організаціями, чиї священники обіймають посади військових капеланів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Формування ради відбувається на засадах рівноправ’я конфесій, а кожна релігійна організація, священнослужителі якої обіймають посади військових капеланів в системі Міноборони, представлена двома особами. Персональний склад Міжконфесійної ради затверджується міністром оборони України", - зазначає Міноборони. 

Члени міжконфесійної ради розв'язуватимуть спірні питання й працюватимуть над підготовкою нормативних актів. Зокрема рішення ради матимуть рекомендаційний характер й їх подаватимуть голова Міноборони або ж його заступнику. 

Військове капеланство 

Військове капеланство - це специфічна форма релігійного служіння, яка надає духовну та моральну підтримку військовослужбовцям, а також членам їхніх родин. Військові капелани, як правило, є представниками різних релігійних конфесій, котрі працюють у збройних силах для забезпечення релігійних потреб солдатів та офіцерів. Вони надають релігійні обряди, проводять служби, надають духовні поради, а також підтримують моральний дух військових під час служби, особливо в умовах бойових дій.

В інтерв'ю РБК-Україна керівник капеланської служби Головного управління розвідки Міноборони Костянтин Холодов розповів, що в Україні наразі служить близько 350 капеланів

За українським законодавством, капеланам на війні заборонено озброюватися

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