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Минобороны упорядочило деятельность Совета по военному капелланству: как он будет работать

Фото: Минобороны упорядочило деятельность Совета по военному капелланству (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Межконфессиональный совет по вопросам военного капелланства обеспечит сотрудничество между религиозными организациями, чьи священники занимают должности военных капелланов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Формирование совета происходит на основе равноправия конфессий, а каждая религиозная организация, священнослужители которой занимают должности военных капелланов в системе Минобороны, представлена двумя лицами. Персональный состав Межконфессионального совета утверждается министром обороны Украины", - отмечает Минобороны. 

Члены межконфессионального совета будут решать спорные вопросы и работать над подготовкой нормативных актов. В частности, решения совета будут иметь рекомендательный характер и их будут подавать главе Минобороны или его заместителю. 

Военное капелланство

Военное капелланство - это специфическая форма религиозного служения, которая оказывает духовную и моральную поддержку военнослужащим, а также членам их семей. Военные капелланы, как правило, являются представителями различных религиозных конфессий, которые работают в вооруженных силах для обеспечения религиозных потребностей солдат и офицеров. Они предоставляют религиозные обряды, проводят службы, предоставляют духовные советы, а также поддерживают моральный дух военных во время службы, особенно в условиях боевых действий.

В интервью РБК-Украина руководитель капелланской службы Главного управления разведки Минобороны Константин Холодов рассказал, что в Украине сейчас служит около 350 капелланов.

По украинскому законодательству, капелланам на войне запрещено вооружаться.

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