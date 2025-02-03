Минобороны о ВВК для ограниченно годных: законопроект на финальной стадии рассмотрения в Раде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера главы Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

По словам Лазуткина, срок прохождения ВВК отсрочат до 5 июня.

Он добавил, что сейчас повторное ВЛК прошли до 27% от тех, кто должен был это сделать до 5 февраля. В то же время невыполнение или несвоевременное выполнение нормы будет квалифицироваться как административное нарушение.

Спикер Минобороны отметил, что согласно новому законопроекту, повестка по направлению на ВВК ограниченно годным не предусматривается.

"Люди сами должны появиться в ТЦК и СП и получить направление на военно-врачебную комиссию или сделать это в цифровом приложении "Резерв+", - пояснил он.

В частности повторную ВВК должны пройти забронированные ограниченно годные.