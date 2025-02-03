Минобороны о ВВК для ограниченно годных: законопроект на финальной стадии рассмотрения в Раде
Законопроект, который продлевает срок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) ограниченно годным, находится на финальной стадии рассмотрения в Верховной Раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера главы Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.
По словам Лазуткина, срок прохождения ВВК отсрочат до 5 июня.
Он добавил, что сейчас повторное ВЛК прошли до 27% от тех, кто должен был это сделать до 5 февраля. В то же время невыполнение или несвоевременное выполнение нормы будет квалифицироваться как административное нарушение.
Спикер Минобороны отметил, что согласно новому законопроекту, повестка по направлению на ВВК ограниченно годным не предусматривается.
"Люди сами должны появиться в ТЦК и СП и получить направление на военно-врачебную комиссию или сделать это в цифровом приложении "Резерв+", - пояснил он.
В частности повторную ВВК должны пройти забронированные ограниченно годные.
Повторная ВВК для ограниченно годных
В апреле 2024-го президент Владимир Зеленский отменил статус "ограниченно годных" в Украине, что обязало людей, которые ранее имели этот статус, повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025-го.
Как рассказала недавно заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук, ограниченно годным продлят срок повторного ВВК до 5 июня, в связи с чем ТЦК не будут применять штрафы против них.
Подробнее о ВВК для "ограниченно годных" - читайте в материале РБК-Украина.
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