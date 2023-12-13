Міноборони виявило зіпсовані сухпайки: відповідальний за закупівлі департамент розформують

За даними міністерства, у частині наборів, що були закуплені минулого року пошкоджене пакування з джемом - попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Наразі їх зберігають на складах Збройних сил, однак міністерство вже повідомило, що всі сухпаї непридатної якості будуть вилучені.

"Набори заборонені для видачі. Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків", - пояснили в МО.

Зіпсовані набори, за словами міністерства, закупив департамент ресурсних закупівель у 2022-му році - без контролю якості.

"Зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації", - пояснили в міністерстві.

До сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі. Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами:

Департаментом політики закупівель,

"Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу"),

Департаментом планування.

Водночас в МО додали, що керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.

Нагадаємо, заступник глави Міноборони Дмитро Кліменков розповів що з грудня цього року закупівлями продуктів для армії займатиметься агентство "Державний оператор тилу".

Перевірки Міноборони

Нагадаємо, раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Тоді в результаті перевірки було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 млн гривень бойових виплат для військовослужбовців ЗСУ громадянам, які не брали участі у бойових діях.

Також аудит Міноборони проводив перевірку тендеру щодо закупівлі обкладинок папок особових справ. Тоді ціну в 351 гривню за одну визнали завищеною.

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