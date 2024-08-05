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Міноборони виявило три фейкові додатки "Резерв+"

Фото: Катерина Черногоренко, заступниця голови Міністерства оборони України (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерством оборони України виявило три фейкові вебзастосунки "Резерв+". Усі вони перебували на стадії розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні вебзастосунки "Резерв+". Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку", - розповіла Черногоренко.

Вона додала, що головною ознакою підробного сайту є його вебадреса. Вона схожа на реальну, втім все ж має певні відмінності. 

Фейкові "Резерв+" 

"Резерв+" - це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України для підтримки військового обліку резервістів та військовозобов'язаних. Завдяки ньому кожен військовозобов'язаний має можливість з легкістю "дистанційно" оновлювати персональні дані, контактну інформацію, місце роботи або навчання.

Тим часом Міноборони вже попереджало про те, що Російська Федерація створила фейковий застосунок "Резерв+" для збору персональних даних українців. 

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Міністерство оборони України