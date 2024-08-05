Міноборони виявило три фейкові додатки "Резерв+"

"Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні вебзастосунки "Резерв+". Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку", - розповіла Черногоренко.

Вона додала, що головною ознакою підробного сайту є його вебадреса. Вона схожа на реальну, втім все ж має певні відмінності.

Фейкові "Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України для підтримки військового обліку резервістів та військовозобов'язаних. Завдяки ньому кожен військовозобов'язаний має можливість з легкістю "дистанційно" оновлювати персональні дані, контактну інформацію, місце роботи або навчання.

Тим часом Міноборони вже попереджало про те, що Російська Федерація створила фейковий застосунок "Резерв+" для збору персональних даних українців.