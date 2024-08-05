RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны обнаружило три фейковых приложения "Резерв+"

Фото: Екатерина Черногоренко, заместитель главы Министерства обороны Украины (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины выявило три фейковых веб-приложения "Резерв+". Все они находились на стадии разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения "Резерв+". Сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась. Мы успели вовремя. Наши специалисты обнаружили эту угрозу, и мы очень оперативно решили сообщить о ней нашим гражданам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку", - рассказала Черногоренко.

Она добавила, что главным признаком поддельного сайта является его веб-адрес. Он похож на реальный, впрочем все же имеет определенные отличия. 

Фейковые "Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины для поддержки воинского учета резервистов и военнообязанных. Благодаря ему каждый военнообязанный имеет возможность с легкостью "дистанционно" обновлять персональные данные, контактную информацию, место работы или учебы.

Между тем, Минобороны уже предупреждало о том, что Российская Федерация создала фейковое приложение "Резерв+" для сбора персональных данных украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины