РФ створила фейковий додаток "Резерв+": у Міноборони застерегли українців

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

За її словами, ворог створює веб-застосунки, які мають виглядати як "Резерв+" і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних.

"Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", - сказала заступниця міністра.

Черногоренко застерігла українців бути уважними та перевіряти джерела, на які громадяни здійснюють переход.

Також вона закликала користуватися тільки офіційним сайтом "Резерв+" (reservplus.mod.gov.ua) та не переходити за посиланням, що імітують назву та закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Крім того, Черногоренко наголосила, щоб при завантаженні застосунку громадяни перевіряли, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).