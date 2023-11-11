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У Міноборони вигадали, як зменшити крадіжки пального, призначеного для ЗСУ

Фото: дизель та бензин ЗСУ будуть марквати кольором (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Дизель та бензин для армії будуть маркувати кольором. Це зроблять для того, щоб зменшити кількість крадіжок паливо, призначеного для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

Тепер постачальники дизельного палива для ЗСУ будуть фарбувати його у червоний колір, а до бензину будуть додавати зелений барвник.

Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. До військ таке пальне потрапить наприкінці листопада.

"Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального", - йдеться у повідомленні.

Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Міноборони обіцяє, що через нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Скандали з закупками для ЗСУ

Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Міноборони звернулося до СБУ і розпочало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових. 

На тлі скандалів у Міноборони провели чистку кадрів. У вересні замість Олексія Резнікова відомство очолив Рустем Умєров.

Крім того, нещодавно СБУ затримала екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. В кінці січня 2023 року Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, звільнився з посади.

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