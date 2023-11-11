RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны придумали, как уменьшить кражи топлива, предназначенного для ВСУ

Фото: дизель и бензин ВСУ будут маркировать цветом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дизель и бензин для армии будут маркироваться цветом. Это сделают для того, чтобы уменьшить количество краж топлива, предназначенного для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Теперь поставщики дизельного топлива для ВСУ будут красить его в красный цвет, а в бензин будут добавлять зеленый краситель.

Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В войска такое топливо попадет в конце ноября.

"Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений горючего", - говорится в сообщении.

Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Минобороны обещает, что из-за новшеств цена на дизель и бензин не изменится.

Скандалы с закупками для ВСУ

Напомним, СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

Минобороны обратилось в СБУ и начало расследование из-за скандала с завышенными ценами во время закупок для военных.

На фоне скандалов в Минобороны провели чистку кадров. В сентябре вместо Алексея Резникова ведомство возглавил Рустем Умеров.

Кроме того, недавно СБУ задержала экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. В конце января 2023 года Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, уволился с должности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украиныбензиндизтопливо