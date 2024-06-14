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В Міноборони відповіли, чи роздають повістки в рекрутингових центрах

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телеканалу "Київ".

"База всіх вакансій у війську об'єднана. Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії", - заявив Лазуткін.

Він додав, що вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог, а також заробітку. 

"Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Вона (людина, - ред.) дізнається, поцікавиться, розповість про себе й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію", - пояснив Лазуткін. 

Вакансії в армії 

Варто додати, що лише нещодавно Міністерство оборони запустило сайт "Будь собою", де також можна знайти вакансію в Силах оборони. Як й згадувалось вище, ще однією онлайн-платформою є Lobby X.  

Зокрема всеукраїнську рекрутингову кампанію розпочало Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Перш за все, це стосується цивільного населення. Детальніше про кампанію можна почитати за посиланням

Загалом у першому півріччі 2024 року в обласних центрах та великих містах України планують відкрити 27 центрів рекрутингу  

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