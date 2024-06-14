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В Минобороны ответили, раздают ли повестки в рекрутинговых центрах

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рекрутинговых центрах не выдают повестки. Во время разговора со специалистом можно посоветоваться и узнать, в каких вакансиях нуждаются те или иные подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телеканала "Киев".

"База всех вакансий в армии объединена. Таким образом можно узнать и в рекрутинговом центре, куда можно прийти и пообщаться непосредственно со специалистом, который что-то посоветует, что-то расскажет о тех или иных подразделениях, где есть те или иные вакансии", - заявил Лазуткин.

Он добавил, что вакансии также можно искать и на онлайн-платформах, как пример, на Lobby X. На сайте также можно посмотреть дополнительную информацию о требованиях, а также заработке. 

"Или же можно прийти непосредственно в рекрутинговый центр и поговорить со специалистом. Все-таки непосредственно общение может раскрыть больше информации. Также в рекрутинговых центрах не выдают повестки. Он (человек, - ред.) узнает, поинтересуется, расскажет о себе и в соответствии с его специальностью, ему найдут какое-то предложение", - пояснил Лазуткин. 

Вакансии в армии

Стоит добавить, что только недавно Министерство обороны запустило сайт "Будь собою", где можно найти вакансию в Силах обороны. Как и упоминалось выше, еще одной онлайн-платформой является Lobby X.

В частности, всеукраинскую рекрутинговую кампанию начало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Прежде всего, это касается гражданского населения. Подробнее о кампании можно почитать по ссылке.

В первом полугодии 2024 года в областных центрах и крупных городах Украины планируют открыть 27 центров рекрутинга.

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