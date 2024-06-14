ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Міноборони відповіли, чи роздають повістки в рекрутингових центрах

П'ятниця 14 червня 2024 11:31
UA EN RU
В Міноборони відповіли, чи роздають повістки в рекрутингових центрах Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телеканалу "Київ".

"База всіх вакансій у війську об'єднана. Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії", - заявив Лазуткін.

Він додав, що вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог, а також заробітку.

"Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Вона (людина, - ред.) дізнається, поцікавиться, розповість про себе й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію", - пояснив Лазуткін.

Вакансії в армії

Варто додати, що лише нещодавно Міністерство оборони запустило сайт "Будь собою", де також можна знайти вакансію в Силах оборони. Як й згадувалось вище, ще однією онлайн-платформою є Lobby X.

Зокрема всеукраїнську рекрутингову кампанію розпочало Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Перш за все, це стосується цивільного населення. Детальніше про кампанію можна почитати за посиланням.

Загалом у першому півріччі 2024 року в обласних центрах та великих містах України планують відкрити 27 центрів рекрутингу

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі