ua en ru
Пт, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны ответили, раздают ли повестки в рекрутинговых центрах

Пятница 14 июня 2024 11:31
UA EN RU
В Минобороны ответили, раздают ли повестки в рекрутинговых центрах Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рекрутинговых центрах не выдают повестки. Во время разговора со специалистом можно посоветоваться и узнать, в каких вакансиях нуждаются те или иные подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телеканала "Киев".

"База всех вакансий в армии объединена. Таким образом можно узнать и в рекрутинговом центре, куда можно прийти и пообщаться непосредственно со специалистом, который что-то посоветует, что-то расскажет о тех или иных подразделениях, где есть те или иные вакансии", - заявил Лазуткин.

Он добавил, что вакансии также можно искать и на онлайн-платформах, как пример, на Lobby X. На сайте также можно посмотреть дополнительную информацию о требованиях, а также заработке.

"Или же можно прийти непосредственно в рекрутинговый центр и поговорить со специалистом. Все-таки непосредственно общение может раскрыть больше информации. Также в рекрутинговых центрах не выдают повестки. Он (человек, - ред.) узнает, поинтересуется, расскажет о себе и в соответствии с его специальностью, ему найдут какое-то предложение", - пояснил Лазуткин.

Вакансии в армии

Стоит добавить, что только недавно Министерство обороны запустило сайт "Будь собою", где можно найти вакансию в Силах обороны. Как и упоминалось выше, еще одной онлайн-платформой является Lobby X.

В частности, всеукраинскую рекрутинговую кампанию начало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Прежде всего, это касается гражданского населения. Подробнее о кампании можно почитать по ссылке.

В первом полугодии 2024 года в областных центрах и крупных городах Украины планируют открыть 27 центров рекрутинга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом