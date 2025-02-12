У Міноборони відповіли, чи можуть перейти на "мотиваційний контракт" 18-24-річні військові

"Насправді треба дивитися, який контракт вони підписували. Тому що тут, напевно, потрібна юридична експертиза. В цій постанові Кабміну цього не передбачено принаймні", - сказав речник у відповідь на питання, чи можуть перейти на спецконтракт добровольці, які вже у війську.

Також у речника Міноборони запитали, чи можуть перейти на "мотиваційний контракт" люди, які долучилися до війська з 18 до 24 років, але зараз досягти 25-річного віку.

"Для цієї категорії є одноразова грошова винагорода в розмірі 1 млн гривень. Вона передбачена і тим військовослужбовцям рядового-сержантського, знову ж таки, старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду. Можна отримати ці гроші", - сказав Лазуткін.

Як пояснив речник, умовою отримання винагороди для цієї категорії є безпосередня участь у військових діях впродовж 6 місяців і відсутність кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності.