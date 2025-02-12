В Минобороны ответили, могут ли перейти на "мотивационный контракт" 18-24-летние военные

В постановлении Кабмина не предусмотрен переход действующих военнослужащих 18-24 лет на "мотивационный контракт" для молодежи. Это также зависит от контракта, который они заключали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.
"На самом деле надо смотреть, какой контракт они подписывали. Потому что здесь, наверное, нужна юридическая экспертиза. В этом постановлении Кабмина этого не предусмотрено по крайней мере", - сказал спикер в ответ на вопрос, могут ли перейти на спецконтракт добровольцы, которые уже в армии.
Также у спикера Минобороны спросили, могут ли перейти на "мотивационный контракт" люди, которые присоединились к армии с 18 до 24 лет, но сейчас достигли 25-летнего возраста.
"Для этой категории есть единовременное денежное вознаграждение в размере 1 млн гривен. Оно предусмотрено и тем военнослужащим рядового-сержантского, опять же, старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства. Можно получить эти деньги", - сказал Лазуткин.
Как объяснил спикер, условием получения вознаграждения для этой категории является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский рассказал, что Минобороны готовит специальное контрактное предложение, чтобы привлечь в армию 18-24 летних. Он подчеркнул, что это не мобилизация.
По словам президента, спецконтракт будет предусматривать возможность бесплатного образования, льготных кредитов для приобретения жилья. Такой контракт будет заключаться сроком на один год.
В Минобороны уточнили, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы. При этом добровольцы ежемесячно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.
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