В Міноборони відбулося перше засідання комітету по стратегічному плануванню: про що йшлося

У Міністерстві оборони України відбулося перше засідання Комітету з питань стратегічного планування. Під час засідання були прийняті рішення щодо посилення спроможностей воєнної розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
"Перше засідання Комітету з питань стратегічного планування дає старт реалізації практичної фази діяльності комітетів як одного із ключових напрямів запровадження в оборонному відомстві процедур та практик держав-членів НАТО у сфері спільного урядування. За результатами спільних напрацювань членів Комітету спроможності воєнної розвідки будуть посилені", - розповів голова комітету, перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Зокрема, за його словами, під час засідання були розглянуті питання:
Як повідомлялось, Кабмін продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи. Крім того, група українських чиновників буде відправлена до Агентства НАТО. Персонал навчатиметься проводити закупівлі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна рада прийняла за основу два законопроекти, які дозволять суттєво покращити роботу військово-лікарських комісій. Зокрема, військово-лікарські комісії в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.
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