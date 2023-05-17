В Минобороны прошло первое заседание комитета по стратегическому планированию: о чем речь

"Первое заседание Комитета по вопросам стратегического планирования дает старт реализации практической фазы деятельности комитетов как одного из ключевых направлений внедрения в оборонном ведомстве процедур и практик государств-членов НАТО в сфере совместного управления. По результатам совместных наработок членов Комитета возможности военной разведки будут усилены", - рассказал глава комитета, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В частности, по его словам, во время заседания были рассмотрены вопросы:

автоматизации процессов сбора и обработки разведывательных сведений и управления силами и средствами разведки с учетом принципов и стандартов НАТО;

развития разведывательных способностей в рамках реализации пятой Стратегической цели Стратегического оборонного бюллетеня Украины - оперативность осуществления процедур и циклов процесса разведывательной оценки оперативной обстановки;

планирования и управления силами и средствами разведки группировок войск и сил.

Как сообщалось, Кабмин продолжает изменять систему и правила оборонных закупок в Украине. На время военного положения они будут разделены на две группы. Кроме того, группа украинских чиновников будет отправлена в Агентство НАТО. Персонал будет учиться проводить закупки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная рада приняла за основу два законопроекта, которые позволят существенно улучшить работу военно-врачебных комиссий. В частности, военно-врачебные комиссии в Украине будут работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.