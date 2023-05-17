В Міноборони відбулося перше засідання комітету по стратегічному плануванню: про що йшлося

У Міністерстві оборони України відбулося перше засідання Комітету з питань стратегічного планування. Під час засідання були прийняті рішення щодо посилення спроможностей воєнної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України .

"Перше засідання Комітету з питань стратегічного планування дає старт реалізації практичної фази діяльності комітетів як одного із ключових напрямів запровадження в оборонному відомстві процедур та практик держав-членів НАТО у сфері спільного урядування. За результатами спільних напрацювань членів Комітету спроможності воєнної розвідки будуть посилені", - розповів голова комітету, перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, за його словами, під час засідання були розглянуті питання:

автоматизації процесів збору і обробки розвідувальних відомостей та управління силами і засобами розвідки з урахуванням принципів і стандартів НАТО;

розвитку розвідувальних спроможностей у рамках реалізації п’ятої Стратегічної цілі Стратегічного оборонного бюлетеня України - оперативність здійснення процедур і циклів процесу розвідувальної оцінки оперативної обстановки;

планування та управління силами і засобами розвідки угруповань військ і сил.

Як повідомлялось, Кабмін продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи. Крім того, група українських чиновників буде відправлена до Агентства НАТО. Персонал навчатиметься проводити закупівлі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна рада прийняла за основу два законопроекти, які дозволять суттєво покращити роботу військово-лікарських комісій. Зокрема, військово-лікарські комісії в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.