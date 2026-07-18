Міноборони уточнило, коли "Резерв+" ставитимуть на "паузу"

У відомстві уточнили, що застосунок "Резерв+" працюватиме у звичайному режимі, а технічні роботи проводитимуть лише в нічний час.

За інформацією Міноборони, тимчасові обмеження триватимуть орієнтовно одну-дві години.

Водночас військовозобов'язаним, а також громадянам, які мають відстрочку або бронювання та планують уночі перетинати державний кордон чи пересуватися під час комендантської години, рекомендують завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа.

Щоб це зробити, на головному екрані застосунку потрібно натиснути кнопку "+" та обрати пункт "Завантажити PDF".