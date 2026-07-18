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Міноборони уточнило, коли "Резерв+" ставитимуть на "паузу"

12:23 18.07.2026 Сб
1 хв
Технічні роботи триватимуть недовго, але користувачам радять підготуватися заздалегідь
aimg Марія Науменко
Фото: застосунок "Резерв+" на смартфоні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перед кількаденними технічними роботами "Резерв+" з'явилося важливе уточнення. Воно стосується часу, коли застосунок може бути недоступним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві уточнили, що застосунок "Резерв+" працюватиме у звичайному режимі, а технічні роботи проводитимуть лише в нічний час.

За інформацією Міноборони, тимчасові обмеження триватимуть орієнтовно одну-дві години.

Водночас військовозобов'язаним, а також громадянам, які мають відстрочку або бронювання та планують уночі перетинати державний кордон чи пересуватися під час комендантської години, рекомендують завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа.

Щоб це зробити, на головному екрані застосунку потрібно натиснути кнопку "+" та обрати пункт "Завантажити PDF".

Раніше Міністерство оборони повідомило, що з 18 до 22 липня у застосунку "Резерв+" проводитимуть технічні роботи, через що сервіс може бути тимчасово недоступним.

Тоді користувачам рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа, а за можливості — також роздрукувати її.

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