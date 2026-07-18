Минобороны уточнило, когда "Резерв+" будут ставить на "паузу"

В ведомстве уточнили, что приложение "Резерв+" будет работать в обычном режиме, а технические работы будут производиться только в ночное время.

По информации Минобороны, временные ограничения продлятся ориентировочно один-два часа.

В то же время военнообязанным, а также гражданам, которые имеют отсрочку или бронирование и планируют ночью пересекать государственную границу или передвигаться во время комендантского часа, рекомендуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа.

Чтобы это сделать, на главном экране приложения нажмите кнопку "+" и выберите пункт "Загрузить PDF".