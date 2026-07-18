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Минобороны уточнило, когда "Резерв+" будут ставить на "паузу"

12:23 18.07.2026 Сб
1 мин
Технические работы продлятся недолго, но пользователям советуют подготовиться заранее
aimg Мария Науменко
Фото: приложение "Резерв+" на смартфоне (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перед многодневными техническими работами "Резерв+" появилось важное уточнение. Это касается времени, когда приложение может быть недоступно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что приложение "Резерв+" будет работать в обычном режиме, а технические работы будут производиться только в ночное время.

По информации Минобороны, временные ограничения продлятся ориентировочно один-два часа.

В то же время военнообязанным, а также гражданам, которые имеют отсрочку или бронирование и планируют ночью пересекать государственную границу или передвигаться во время комендантского часа, рекомендуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа.

Чтобы это сделать, на главном экране приложения нажмите кнопку "+" и выберите пункт "Загрузить PDF".

Ранее Министерство обороны сообщило, что с 18 по 22 июля в приложении "Резерв+" будут проводить технические работы, из-за чего сервис может быть временно недоступен.

Тогда пользователям рекомендовали заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа, а по возможности также распечатать ее.

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