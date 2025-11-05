Міноборони України запропонувало додати вертольоти в "авіаційну коаліцію"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Заступник міністра оборони України з питань розвитку авіації Олександр Козенко провів зустріч із делегацією Міноборони Нідерландів на чолі з командувачем Повітряно-космічних сил генерал-лейтенантом Андре Стеуром.

Переговори були присвячені зміцненню авіаційних спроможностей ЗСУ.

Під час зустрічі Козенко наголосив, що Україна високо цінує співпрацю з Нідерландами. Він висловив вдячність нідерландській стороні за підтримку в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, зокрема надання семи пакетів допомоги для розвитку спроможностей авіації ЗСУ.

За словами заступника міністра, вже понад 300 українських фахівців авіаційної галузі пройшли підготовку в Нідерландах. До кінця року буде здійснена підготовка ще десятьох.

Під час переговорів сторони зосередилися на таких ключових напрямках співпраці:

підготовка авіаційного персоналу;

професійна військова освіта;

модернізація, переобладнання та ремонт авіаційного парку.

Козенко відзначив лідерство Нідерландів в "Коаліції авіаційних спроможностей" та запропонував розширити її, додавши напрямок розвитку вертолітної складової авіаційної компоненти ЗСУ.

"Вертольоти, крім своєї класичної ролі, нині є також частиною ППО України. Тому пропонуємо створити у "Коаліції авіаційних спроможностей" вертолітний напрям, що посилить розвиток армійської авіації. Ми, зі свого боку, готові ділитися досвідом застосування гелікоптерів в умовах сучасної війни", - підкреслив заступник міністра.