Міноборони України запропонувало додати вертольоти в "авіаційну коаліцію"
У Міністерстві оборони України запропонували Нідерландам розширити "авіаційну коаліцію", додавши вертолітний напрям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Заступник міністра оборони України з питань розвитку авіації Олександр Козенко провів зустріч із делегацією Міноборони Нідерландів на чолі з командувачем Повітряно-космічних сил генерал-лейтенантом Андре Стеуром.
Переговори були присвячені зміцненню авіаційних спроможностей ЗСУ.
Під час зустрічі Козенко наголосив, що Україна високо цінує співпрацю з Нідерландами. Він висловив вдячність нідерландській стороні за підтримку в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, зокрема надання семи пакетів допомоги для розвитку спроможностей авіації ЗСУ.
За словами заступника міністра, вже понад 300 українських фахівців авіаційної галузі пройшли підготовку в Нідерландах. До кінця року буде здійснена підготовка ще десятьох.
Під час переговорів сторони зосередилися на таких ключових напрямках співпраці:
- підготовка авіаційного персоналу;
- професійна військова освіта;
- модернізація, переобладнання та ремонт авіаційного парку.
Козенко відзначив лідерство Нідерландів в "Коаліції авіаційних спроможностей" та запропонував розширити її, додавши напрямок розвитку вертолітної складової авіаційної компоненти ЗСУ.
"Вертольоти, крім своєї класичної ролі, нині є також частиною ППО України. Тому пропонуємо створити у "Коаліції авіаційних спроможностей" вертолітний напрям, що посилить розвиток армійської авіації. Ми, зі свого боку, готові ділитися досвідом застосування гелікоптерів в умовах сучасної війни", - підкреслив заступник міністра.
"Авіаційна коаліція"
"Коаліція авіаційних спроможностей" - організація країн, які беруть участь у передачі багатоцільових винищувачів західного зразка для України для відбиття російської агресії.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде паралельні переговори зі Швецією, Францією та США щодо трьох типів бойових літаків. Йдеться про F-16, шведські Gripen та французькі Rafale.
За його словами, мета - сформувати флот із 250 сучасних літаків.
Президент підкреслив, що шведські Gripen - у пріоритеті для України. Адже їх обслуговування є найдешевшим, а навчання пілотів на них займає лише близько шести місяців. Крім того, ці літаки можуть злітати навіть з автомобільних трас і сумісні з більшістю типів озброєння, які використовує Україна.