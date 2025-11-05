Минобороны Украины предложило добавить вертолеты в "авиационную коалицию"
В Министерстве обороны Украины предложили Нидерландам расширить "авиационную коалицию", добавив вертолетное направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Заместитель министра обороны Украины по вопросам развития авиации Александр Козенко провел встречу с делегацией Минобороны Нидерландов во главе с командующим Воздушно-космических сил генерал-лейтенантом Андре Стеуром.
Переговоры были посвящены укреплению авиационных возможностей ВСУ.
Во время встречи Козенко отметил, что Украина высоко ценит сотрудничество с Нидерландами. Он выразил благодарность нидерландской стороне за поддержку в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность, в частности предоставление семи пакетов помощи для развития возможностей авиации ВСУ.
По словам заместителя министра, уже более 300 украинских специалистов авиационной отрасли прошли подготовку в Нидерландах. До конца года будет осуществлена подготовка еще десяти.
Во время переговоров стороны сосредоточились на таких ключевых направлениях сотрудничества:
- подготовка авиационного персонала;
- профессиональное военное образование;
- модернизация, переоборудование и ремонт авиационного парка.
Козенко отметил лидерство Нидерландов в "Коалиции авиационных возможностей" и предложил расширить ее, добавив направление развития вертолетной составляющей авиационной компоненты ВСУ.
"Вертолеты, кроме своей классической роли, сейчас также являются частью ПВО Украины. Поэтому предлагаем создать в "Коалиции авиационных возможностей" вертолетное направление, которое усилит развитие армейской авиации. Мы, со своей стороны, готовы делиться опытом применения вертолетов в условиях современной войны", - подчеркнул замминистра.
"Авиационная коалиция"
"Коалиция авиационных возможностей" - организация стран, участвующих в передаче многоцелевых истребителей западного образца для Украины для отражения российской агрессии.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет параллельные переговоры со Швецией, Францией и США по трем типам боевых самолетов. Речь идет о F-16, шведских Gripen и французских Rafale.
По его словам, цель - сформировать флот из 250 современных самолетов.
Президент подчеркнул, что шведские Gripen - в приоритете для Украины. Ведь их обслуживание является самым дешевым, а обучение пилотов на них занимает всего около шести месяцев. Кроме того, эти самолеты могут взлетать даже с автомобильных трасс и совместимы с большинством типов вооружения, которые использует Украина.