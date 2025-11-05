ua en ru
Война в Украине

Минобороны Украины предложило добавить вертолеты в "авиационную коалицию"

Среда 05 ноября 2025 16:00
Минобороны Украины предложило добавить вертолеты в "авиационную коалицию" Фото: заместитель министра обороны Украины по вопросам развития авиации Александр Козенко (mod.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве обороны Украины предложили Нидерландам расширить "авиационную коалицию", добавив вертолетное направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам развития авиации Александр Козенко провел встречу с делегацией Минобороны Нидерландов во главе с командующим Воздушно-космических сил генерал-лейтенантом Андре Стеуром.

Переговоры были посвящены укреплению авиационных возможностей ВСУ.

Во время встречи Козенко отметил, что Украина высоко ценит сотрудничество с Нидерландами. Он выразил благодарность нидерландской стороне за поддержку в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность, в частности предоставление семи пакетов помощи для развития возможностей авиации ВСУ.

По словам заместителя министра, уже более 300 украинских специалистов авиационной отрасли прошли подготовку в Нидерландах. До конца года будет осуществлена подготовка еще десяти.

Во время переговоров стороны сосредоточились на таких ключевых направлениях сотрудничества:

  • подготовка авиационного персонала;
  • профессиональное военное образование;
  • модернизация, переоборудование и ремонт авиационного парка.

Козенко отметил лидерство Нидерландов в "Коалиции авиационных возможностей" и предложил расширить ее, добавив направление развития вертолетной составляющей авиационной компоненты ВСУ.

"Вертолеты, кроме своей классической роли, сейчас также являются частью ПВО Украины. Поэтому предлагаем создать в "Коалиции авиационных возможностей" вертолетное направление, которое усилит развитие армейской авиации. Мы, со своей стороны, готовы делиться опытом применения вертолетов в условиях современной войны", - подчеркнул замминистра.

"Авиационная коалиция"

"Коалиция авиационных возможностей" - организация стран, участвующих в передаче многоцелевых истребителей западного образца для Украины для отражения российской агрессии.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет параллельные переговоры со Швецией, Францией и США по трем типам боевых самолетов. Речь идет о F-16, шведских Gripen и французских Rafale.

По его словам, цель - сформировать флот из 250 современных самолетов.

Президент подчеркнул, что шведские Gripen - в приоритете для Украины. Ведь их обслуживание является самым дешевым, а обучение пилотов на них занимает всего около шести месяцев. Кроме того, эти самолеты могут взлетать даже с автомобильных трасс и совместимы с большинством типов вооружения, которые использует Украина.

