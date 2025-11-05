Минобороны Украины предложило добавить вертолеты в "авиационную коалицию"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам развития авиации Александр Козенко провел встречу с делегацией Минобороны Нидерландов во главе с командующим Воздушно-космических сил генерал-лейтенантом Андре Стеуром.

Переговоры были посвящены укреплению авиационных возможностей ВСУ.

Во время встречи Козенко отметил, что Украина высоко ценит сотрудничество с Нидерландами. Он выразил благодарность нидерландской стороне за поддержку в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность, в частности предоставление семи пакетов помощи для развития возможностей авиации ВСУ.

По словам заместителя министра, уже более 300 украинских специалистов авиационной отрасли прошли подготовку в Нидерландах. До конца года будет осуществлена подготовка еще десяти.

Во время переговоров стороны сосредоточились на таких ключевых направлениях сотрудничества:

подготовка авиационного персонала;

профессиональное военное образование;

модернизация, переоборудование и ремонт авиационного парка.

Козенко отметил лидерство Нидерландов в "Коалиции авиационных возможностей" и предложил расширить ее, добавив направление развития вертолетной составляющей авиационной компоненты ВСУ.

"Вертолеты, кроме своей классической роли, сейчас также являются частью ПВО Украины. Поэтому предлагаем создать в "Коалиции авиационных возможностей" вертолетное направление, которое усилит развитие армейской авиации. Мы, со своей стороны, готовы делиться опытом применения вертолетов в условиях современной войны", - подчеркнул замминистра.