У Міноборони України висміяли відступ росіян на "вигідні рубежі"

Раніше російське Міноборони заявляло, що окупанти відступили з лінії фронту на більш вигідні позиції. Це було зроблено нібито для покращення лінії оборони від ЗСУ.

"

Бої за Бахмут тривають

Нагадаємо, за свіжими даними британської розвідки, українські бійці досягли тактичного успіху у районі Бахмута. Окрім просування на південь від міста, ЗСУ відкинули російську лінію фронту на північний захід від міста. Ймовірно, це дозволило відновити лінію постачання.

Також РБК-Україна повідомоляло, що українські бійці під Бахмутом вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках. Попри те, що ворог має більше ресурсів, нашим захисникам вдається руйнувати плани противника.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що росіяни продовжують втрачати позиції в районі Бахмута.

Додамо, вчора спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що наші захисники за останні дві доби просунулися у деяких місцях на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.