UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони України висміяли відступ росіян на "вигідні рубежі"

Фото: у Міноборони України висміяли відступ росіян на "вигідні рубежі" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони України висміяло заяви російських військовослужбовців, щодо відступу на "вигідні рубежі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони.

Раніше російське Міноборони заявляло, що окупанти відступили з лінії фронту на більш вигідні позиції. Це було зроблено нібито для покращення лінії оборони від ЗСУ.

"

Бої за Бахмут тривають

Нагадаємо, за свіжими даними британської розвідки, українські бійці досягли тактичного успіху у районі Бахмута. Окрім просування на південь від міста, ЗСУ відкинули російську лінію фронту на північний захід від міста. Ймовірно, це дозволило відновити лінію постачання.

Також РБК-Україна повідомоляло, що українські бійці під Бахмутом вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках. Попри те, що ворог має більше ресурсів, нашим захисникам вдається руйнувати плани противника.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що росіяни продовжують втрачати позиції в районі Бахмута.

Додамо, вчора спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що наші захисники за останні дві доби просунулися у деяких місцях на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВСУМіністерство оборони України