В Минобороны Украины высмеяли отступление россиян на "выгодные рубежи"

Ранее российское Минобороны заявляло, что оккупанты отступили с линии фронта на более выгодные позиции. Это было якобы сделано для улучшения линии обороны от ВСУ.

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Бои за Бахмут продолжаются

Напомним, по свежим данным британской разведки, украинские бойцы добились тактического успеха в районе Бахмута . Кроме продвижения к югу от города, ВСУ отвергли российскую линию фронта северо-западнее города. Вероятно, это позволило возобновить линию снабжения.

Также РБК-Украина сообщало, что украинские бойцы под Бахмутом предпринимают контрнаступательные действия по некоторым направлениям. Несмотря на то, что у врага больше ресурсов, нашим защитникам удается разрушать планы противника.

Между тем, Институт изучения войны (ISW) сообщает, что россияне продолжают терять позиции в районе Бахмута.

Добавим, вчера спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что наши защитники за последние двое суток продвинулись в некоторых местах на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 километров.

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