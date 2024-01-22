Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО

В структурі відомства утворений Департамент політики закупівель, що відповідає за формування політики закупівель. Безпосередньо закупівлі передані окремим агенціям – "Державному оператору тилу" й "Агенції оборонних закупівель".

Дмитро Кліменков наголосив, що Міноборони працює над тим, щоб наблизити взаємосумісність із Північноатлантичним альянсом в питаннях організації закупівель, бюджетного процесу, доброчесності та інституціях.

"Співпраця з країнами НАТО – це унікальна можливість залучити передовий військовий досвід та інтегрувати його в нашу власну оборонну систему. Ми прагнемо до вдосконалення стандартів та підвищення кваліфікації наших військовослужбовців, а також до зміцнення оборонної потужності країни", - розповів заступник міністра оборони України.

Наближення України до стандартів НАТО

Наприкінці листопада 2023 року в Міноборони України та Збройних силах запровадили ще низку стандартів НАТО. Серед оновлених доктрин буде застосовуватися поняття "повітряні та космічні операції".

19 січня у Парижі представники Міністерств оборони України та Франції підписали технічну угоду про взаємне прийняття державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Це дозволить зменшити фінансові витрати МОУ під час закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

У Верховній Раді найближчим часом створять комітет, де будуть обговорювати адаптацію українського законодавства до стандартів НАТО.

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