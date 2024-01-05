У Раді мають намір створити комітет з питань НАТО, - Стефанчук

У Верховній раді мають намір найближчим часом створити комітет, де будуть обговорювати адаптація українського законодавства до стандартів НАТО.

Про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті", - заявив він.

Стефанчук додав, що нині в України є два важливі зовнішньополітичні вектори, пов'язані з Європейським союзом і Північноатлантичним альянсом.

При цьому Стефанчук зазначив, що тематика ЄС є предметом обговорення для окремого комітету, тоді як НАТО "чомусь не має такої парламентської уваги".

"Саме тому я би дуже хотів, щоби був створений комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО, бо маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями", - пояснив голова Верховної ради.

Вступ України до НАТО

30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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