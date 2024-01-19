Міноборони України і Франції домовилися про взаємне державне гарантування якості

У Парижі була підписана технічна угода щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення між Міністерствами оборони України та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України .

Відповідну угоду з української сторони підписав заступник глави оборонного відомства генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у ході свого візиту до Франції.

За його словами, документ врегулює взаємодію між міністерствами країн у сфері забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення і подальшої співпраці в забезпеченні їх взаємного державного гарантування відповідно до вимог Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107.

Зазначається, що це також дозволить зменшити фінансові витрати МОУ під час закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Стандартизація STANAG 4107

У відомстві пояснили, що взаємодія між державами-членами НАТО, агенціями, установами у сфері забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107 "Взаємне визнання державного гарантування якості та застосування союзних публікацій з гарантування/забезпечення якості" (AQAP).

Метою STANAG 4107 є відповідність вимогам взаємосумісності. Зокрема йдеться про процеси, процедури, положення та умови, за яких забезпечення взаємного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення має здійснюватися відповідним уповноваженим органом однієї держави-члена НАТО на вимогу іншої, або організації альянсу на основі вимог публікацій НАТО забезпечення якості AQAP під час закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Стандарти НАТО в Україні

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року у Міноборони України та Збройних силах запровадили ще низку стандартів НАТО. Серед оновлених доктрин застосовуватиметься поняття "повітряних та космічних операцій".

Зазначимо, загалом у Північноатлантичному альянсі існує 1135 стандартів. Станом на кінець листопада у Збройних силах України та Міноборони було введено вже 280 із них, що становить близько чверті від загальної кількості.