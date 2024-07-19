Міноборони дозволило експлуатацію нового медичного бронеавтомобіля "Козак-5МЕД"

Як зазначили у відомстві, транспортний засіб призначений для евакуації поранених та травмованих військовослужбовців з поля бою.

"Козак-5МЕД" було створено на базі шасі американського важкого пікапу Ford F-550. Він може транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, окрім водія та персоналу групи медичної евакуації.

Автомобіль має дизельний двигун потужністю понад 330 кінських сил та автоматичною коробкою передач.

У даному авто бронювання забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7,62 мм. Крім того, днище бронеавтомобіля має посилений захист, який витримує підрив потужністю еквівалентною 6 кг тротилу.

Зброя для України

З початку повномасштабного вторгнення Україна значно збільшила виробництво зброї. Понад 500 державних та приватних оборонних компаній працюють в країні, а також здійснюється спільне виробництво з партнерами за кордоном.