Минобороны разрешило эксплуатацию нового медицинского бронеавтомобиля "Казак-5МЕД"

Как отметили в ведомстве, транспортное средство предназначено для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

"Казак-5МЕД" был создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550. Он может транспортировать четырех лежачих раненых или шести в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации.

Автомобиль имеет дизельный двигатель мощностью более 330 лошадиных сил и автоматическую коробку передач.

В данном авто бронировании обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля имеет усиленную защиту, выдерживающую подрыв мощностью эквивалентной 6 кг тротила.

Оружие для Украины

С начала полномасштабного вторжения Украина значительно увеличила производство оружия. Более 500 государственных и частных оборонных компаний работают в стране, а также производится совместное производство с партнерами за рубежом.