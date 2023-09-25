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Міноборони: Удар РФ по готелю в Одесі - це жалюгідна спроба відплати за атаку по штабу ЧФ

Понеділок 25 вересня 2023 14:50
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Міноборони: Удар РФ по готелю в Одесі - це жалюгідна спроба відплати за атаку по штабу ЧФ Фото: наслідки удару РФ по готелю в Одесі (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський обстріл готелю біля морвокзалу в Одесі - це жалюгідна спроба окупантів відплати за українську атаку по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

"Цієї ночі російські ракети влучили в готель в Одесі. Жалюгідна спроба відплати за наш успішний удар по штабу російського флоту в Севастополі", - зазначили в відомстві.

Міноборони: Удар РФ по готелю в Одесі - це жалюгідна спроба відплати за атаку по штабу ЧФ

Нічна атака по Одесі

Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Зокрема, росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, також повністю згорів відомий готель, який був своєрідною візитівкою міста. Через обстріл загинули дві людини.

Окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет "Калібр", дві протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 "Шахедів". Наші бійці збили 30 повітряних цілей росіян.

Більше про комбіновану повітряну атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

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