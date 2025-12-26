ua en ru
Міноборони тестує відеофіксацію процедур приймання тилового майна

Україна , П'ятниця 26 грудня 2025 03:25
Міноборони тестує відеофіксацію процедур приймання тилового майна Фото: перевірка військової форми на дотримання встановлених стандартів (сайт Міноборони України)
Автор: Марина Балабан

Міністерство оборони запустило пілотну ініціативу: фото- та відеозапис під час перевірок якості тилового забезпечення для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Фото- та відеофіксація здійснюється портативними відеореєстраторами (боді-камерами), які використовують представники органів державного гарантування якості під час проведення процедур контролю.

У відомстві наголошують, що використання боді-камер має забезпечити неупередженість і відкритість процедур, а також створити належну доказову основу у випадку суперечок між сторонами під час виконання контрактів на постачання.

За словами начальника Головного управління державного гарантування якості полковника Євгена Красникова, така практика відповідає сучасним стандартам контролю та покликана підвищити рівень відповідальності всіх учасників процесу логістичного забезпечення.

Усі фото- та відеоматеріали застосовуватимуться виключно для фіксації результатів перевірок якості та підтвердження рішень, ухвалених за їх підсумками.

Аудит в оборонній сфері

Раніше РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко писало, що в грудні розпочнуться аудити в оборонній сфері та перевірки на державних підприємств Міністерства оборони.

За словами голови Кабміну, в 20-х числах грудня мали розпочаатись аудити в оборонній сфері, зокрема, на 22 підприємствах АТ "Українська оборонна промисловість", а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" за період 2022-2025 роки. Перші результати перевірок очікуються у січні.

До цього, в листопаді, президент України Володимир Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній, всі дані про порушення будуть направлені правоохоронним органам.

За його словами, також підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким.

