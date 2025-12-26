Минобороны тестирует видеофиксацию процедур приемки тылового имущества
Министерство обороны запустило пилотную инициативу: фото- и видеозапись во время проверок качества тылового обеспечения для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Фото- и видеофиксация осуществляется портативными видеорегистраторами (боди-камерами), которые используют представители органов государственного гарантирования качества при проведении процедур контроля.
В ведомстве подчеркивают, что использование боди-камер должно обеспечить беспристрастность и открытость процедур, а также создать надлежащую доказательную основу в случае споров между сторонами при выполнении контрактов на поставку.
По словам начальника Главного управления государственного гарантирования качества полковника Евгения Красникова, такая практика соответствует современным стандартам контроля и призвана повысить уровень ответственности всех участников процесса логистического обеспечения.
Все фото- и видеоматериалы будут применяться исключительно для фиксации результатов проверок качества и подтверждения решений, принятых по их итогам.
Аудит в оборонной сфере
Ранее РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писало, что в декабре начнутся аудиты в оборонной сфере и проверки на государственных предприятий Министерства обороны.
По словам главы Кабмина, в 20-х числах декабря должны были начаться аудиты в оборонной сфере, в частности, на 22 предприятиях АО "Украинская оборонная промышленность", а также проверки на государственных предприятиях Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годы. Первые результаты проверок ожидаются в январе.
До этого, в ноябре, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний, все данные о нарушениях будут направлены правоохранительным органам.
По его словам, также подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким.