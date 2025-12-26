Минобороны тестирует видеофиксацию процедур приемки тылового имущества

Министерство обороны запустило пилотную инициативу: фото- и видеозапись во время проверок качества тылового обеспечения для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Фото- и видеофиксация осуществляется портативными видеорегистраторами (боди-камерами), которые используют представители органов государственного гарантирования качества при проведении процедур контроля.

В ведомстве подчеркивают, что использование боди-камер должно обеспечить беспристрастность и открытость процедур, а также создать надлежащую доказательную основу в случае споров между сторонами при выполнении контрактов на поставку.

По словам начальника Главного управления государственного гарантирования качества полковника Евгения Красникова, такая практика соответствует современным стандартам контроля и призвана повысить уровень ответственности всех участников процесса логистического обеспечения.

Все фото- и видеоматериалы будут применяться исключительно для фиксации результатов проверок качества и подтверждения решений, принятых по их итогам.