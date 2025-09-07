У Міноборони та Раді вирішили не посилювати покарання для військових: що відомо

Зокрема, Палійчук опублікувала спільну заяву голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса та голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.

У ній зазначається, що у законопроєкті №13452 до другого читання слід прибрати норми, які передбачають безальтернативність жорсткого покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, та залишити можливість більш м'якого покарання.

"Виходимо з того, що текст законопроекту у первісному вигляді не був би підтриманий у парламентській залі", - заявили глави комітетів.

Також там зазначили, що Верховна Рада ще не починала опрацювання законопроєкту №13260. Цей документ передбачає посилення відповідальності військових за СЗЧ. Він теж був проголосований у першому читанні 4 вересня.

"Щодо законопроекту №13260. Розуміючи, що ситуація на фронті постійно змінюється і саме військові мають повну картину щодо дисципліни та необхідної відповідальності, законопроект №13260 розроблений за ініціативою та в повній співпраці з Міністерством Оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України... Парламент не починав опрацювання вказаного законопроекту в залі", - цитує заяву Палійчук.

На цей висновок відреагували у Міністерстві оборони України та зазначили, що підтримують позицію комітетів про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

У Міноборони додали, що вказані у документі зміни позбавляють суди можливості врахувати обставини справи та призначати більш м'яке покарання, що фактично "перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів".

У зв'язку з цим у міністерстві вважають, що цей законопроєкт потребує допрацювання спільно з профільними комітетами.

"Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у відомстві заявили, що разом з парламентарями досягли домовленості про цілковиту підтримку законопроєкту про військового омбудсмена.