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Міноборони та МЗС Італії прокоментували можливість відправки миротворців в Україну

Фото: Міноборони та МЗС Італії прокоментували можливість відправки миротворців в Україну (flickr.com ministerodifesa4)
Автор: Ніна Єланська

Західні країни продовжують обговорювати можливість відправки миротворчих сил в Україну для сприяння потенційному припиненню вогню. В Італії голови Міністерства оборони та Міністерства зовнішніх справ прокоментували цю пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.it.

Міністр оборони Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

При цьому, голова МО Італії висловив надію "говорити про мир і підтримання миру якнайшвидше в Україні" та підкреслив готовність його країни посприяти цьому.

Однак голова МЗС країни Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Як зазначив Таяні, щоб зберегти мир, його спочатку треба досягти і переконатися, що він справедливий.

"Говорити про будь-які ініціативи на наступний день передчасно", - зазначив глава МЗС.

Відправка миротворців в Україну

Все частіше країни Європи, а також США, обговорюють ідею відправки миротворців в Україну як гарантії безпеки, які Росія може порушити після припинення вогню.

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі РБК-Україна зазначив, що Росія може не погодитися на такий формат, якщо у миротворчі війська будуть входити солдати європейських країн.

"Наприклад, на "блакитні шоломи" ООН або технічну місію з контролю припинення вогню, як було за участю ОБСЄ після мінських угод", - припустив він. 

При цьому він зазначив, що у випадку відправки військ країн ЄС в Україну, до цієї коаліції може приєднатися коаліція з європейських держав. Детальніше - у нашому матеріалі.

При цьому, новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що європейським країнам потрібно взяти на себе провідну роль та відправити миротворців в країну. Однак він не планує залучення американських військ до цього процесу.

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