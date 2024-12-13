Минобороны и МИД Италии прокомментировали возможность отправки миротворцев в Украину

Министр обороны Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

При этом, глава МО Италии выразил надежду "говорить о мире и поддержании мира как можно быстрее в Украине" и подчеркнул готовность его страны поспособствовать этому.

Однако глава МИД страны Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Как отметил Таяни, чтобы сохранить мир, его сначала надо достичь и убедиться, что он справедлив.

"Говорить о каких-либо инициативах на следующий день преждевременно", - отметил глава МИД.

Отправка миротворцев в Украину

Все чаще страны Европы, а также США, обсуждают идею отправки миротворцев в Украину как гарантии безопасности, которые Россия может нарушить после прекращения огня.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина отметил, что Россия может не согласиться на такой формат, если в миротворческие войска будут входить солдаты европейских стран.

"Например, на "голубые каски" ООН или техническую миссию по контролю прекращения огня, как было с участием ОБСЕ после минских соглашений", - предположил он.

При этом он отметил, что в случае отправки войск стран ЕС в Украину, к этой коалиции может присоединиться коалиция из европейских государств. Подробнее - в нашем материале.