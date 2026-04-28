Міноборони та Генштаб взялися за перебої з харчуванням у трьох бригадах ЗСУ

15:14 28.04.2026 Вт
2 хв
Про які саме підрозділи ЗСУ йдеться?
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: ще у трьох підрозділах ЗСУ виявили перебої з харчуванням (Getty Images)

Міністерство оборони з Генеральним штабом ЗСУ працюють над випадками недостатнього постачання їжі на позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО.

"Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ситуація в 14 ОМБр є показовою. Наразі комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, а винуватці, наголосили у відомстві, нестимуть відповідальність.

В Міноборони заявили, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення до 20 травня.

"Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки", - сказано у заяві.

Скандал в 14 ОМБр

Днями довкола забезпечення бійців 14-ї ОМБр, які виконують завдання на Куп’янському напрямку, спалахнув гучний скандал. З’ясувалося, що через критичні перебої з логістикою військові тижнями залишалися без їжі та води, через що були змушені пити дощову воду, а затримки постачання продуктів сягали від 10 до 17 діб.

Оприлюднені в мережі фото зафіксували наслідки виснаження: чоловіки, які до виходу на позиції важили 80-90 кілограмів, схудли до близько 50. Родичі захисників зазначали, що через відсутність зв'язку передати допомогу підрозділам самостійно було неможливо.

Реакція Генштабу

У Генштабі пояснили ситуацію надзвичайною небезпекою традиційних маршрутів підвозу. Через постійні обстріли постачання намагалися здійснювати альтернативними методами - за допомогою дронів або через річку Оскіл.

За результатами розголосу в медіа відбулися кадрові зміни: командира 14-ї ОМБр звільнили за замовчування реальної ситуації, а очільника 10-го армійського корпусу зняли з посади та перепризначили з пониженням.

Що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр - читайте в матеріалі РБК-Україна.

