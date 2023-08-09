Міноборони, судді та соратники режиму. Канада ввела нові санкції проти Білорусі

Канада сьогодні, 9 серпня, у третю річницю фальсифікації президентських виборів режимом Олександра Лукашенка ввела нові санкції проти Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Канади .

"Канада підтримує білоруський народ у його боротьбі за те, щоб жити мирно і не побоюючись переслідувань у відкритому і демократичному суспільстві. Не може бути безкарності для порушників прав людини, і підтримка білоруським режимом нахабних дій російського керівництва не залишиться безкарною", - сказав міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Вона заявила, що Канада запроваджує санкції проти 9 фізичних і 7 юридичних осіб. Ці санкції запроваджуються у відповідь на триваючі грубі та систематичні порушення прав людини, що відбуваються в Білорусі.

Вони також націлені на осіб, причетних до триваючих порушень Росією суверенітету і територіальної цілісності України, частково через Білорусь і за підтримки Білорусі.

Хто саме потрапив під обмеження

Під санкції потрапили урядовці, судді та соратники режиму, зокрема голова Білоруського державного телебачення Іван Михайлович Ейсмонт.

Також санкції були введені проти Міністерства оборони Білорусі, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Білорусі, а також військово-виробничі та технологічні компанії.

Режим Лукашенка підтримує війну проти України

Канада найрішучішим чином засуджує підтримку білоруським режимом неспровокованого і невиправданого вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну.

Його результатом стали тисячі загиблих і поранених, мільйони біженців, порушення світової економіки, а також погіршення продовольчої та енергетичної безпеки.

"Ми закликаємо Лукашенка негайно відмовитися від підтримки агресивної війни Росії проти України", - сказала Мелані Жолі.

Санкції проти Білорусі

Нещодавно Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.

Сьогодні Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи.