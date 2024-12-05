Міноборони спростило облік особового складу: замість журналів один електронний документ
Міністерство оборони України спростило облік особового складу ЗСУ. Тепер замість 12 паперових журналів буде 1 електронний документ.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.
"У Міністерстві оборони України був розроблений та прийнятий наказ №687, який обʼєднує 12 журналів обліку особового складу в один документ", - йдеться у повідомленні.
Для розуміння ситуації Черногоренко пояснила, як цей процес відбувається зараз. Зокрема, відповідальна людина має переписувати дані з інших журналів, щоб мати повну інформацію щодо особового складу.
"Наприклад, приходить п'ять ротних із даними по штатці. І їх треба внести у основний журнал. Але із електронним журналом можна буде внести інформацію швидко і за потреби скоригувати. Замість переписування треба зробити Ctrl+C з Ctrl+V - і готово", - розповідає заступниця міністра.
Вона додала, що для тих підрозділів, де поки немає технічної можливості перейти на електронний формат одразу, передбачено перехідний період до 1 вересня 2025 року.
Також Черногоренко уточнила, які саме журнали було цифровізовано:
- іменний список особового складу;
- книга обліку особового складу;
- іменний список для проведення вечірньої повірки;
- книга штатно-посадового обліку особового складу;
- книга алфавітного обліку особового складу;
- книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу;
- книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу;
- книга обліку вибулого та прибулого особового складу;
- добова відомість;
- журнал контролю за станом обліку особового складу;
- книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу;
- добова відомість військової частини на особливий період.
"Міністерство оборони продовжує поступову депаперизацію армії й зменшення бюрократичного навантаження на військових. Ми виступаємо за ефективну службу народові України, а не паперам", - резюмувала вона.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Черногоренко розповіла, що Міноборони додасть до застосунку "Резерв+" нову функцію. Зокрема, штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити онлайн.
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