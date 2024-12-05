Минобороны упростило учет личного состава: вместо журналов один электронный документ
Министерство обороны Украины упростило учет личного состава ВСУ. Теперь вместо 12 бумажных журналов будет 1 электронный документ.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
"В Министерстве обороны Украины был разработан и принят приказ №687, объединяющий 12 журналов учета личного состава в один документ", - говорится в сообщении.
Для понимания ситуации Черногоренко объяснила, как этот процесс происходит сейчас. В частности, ответственный человек должен переписывать данные из других журналов, чтобы получить полную информацию о личном составе.
"Например, приходит пять ротных с данными по штатке. И их нужно внести в основной журнал. Но с электронным журналом можно будет внести информацию быстро и при необходимости скорректировать. Вместо переписывания надо сделать Ctrl+C с Ctrl+V - и готово" , - рассказывает заместительница министра.
Она добавила, что для тех подразделений, где пока нет технической возможности перейти на электронный формат сразу, предусмотрен переходный период до 1 сентября 2025 года.
Также Черногоренко уточнила, какие именно журналы были цифровизированы:
- именной список личного состава;
- книга учета личного состава;
- именной список для проведения вечерней поверки;
- книга штатно-должностного учета личного состава;
- книга алфавитного учета личного состава;
- книга алфавитного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава;
- книга учета временно отсутствующего и временно прибывшего в воинскую часть личного состава;
- книга учета выбывшего и прибывшего личного состава;
- суточная ведомость;
- журнал контроля за состоянием учета личного состава;
- книга штатно-должностного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава;
- дневная ведомость воинской части на особенный период.
"Министерство обороны продолжает постепенную дебумагизацию армии и уменьшение бюрократической нагрузки на военных. Мы выступаем за эффективную службу народу Украины, а не бумагам", - резюмировала она.
Напомним, недавно Екатерина Черногоренко рассказала, что Минобороны добавит в приложение "Резерв+" новую функцию. В частности, штраф за нарушение воинского учета можно будет оплатить онлайн.
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