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Минобороны упростило учет личного состава: вместо журналов один электронный документ

Четверг 05 декабря 2024 00:27
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Минобороны упростило учет личного состава: вместо журналов один электронный документ Фото: заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко (facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Автор: Эдуард Ткач

Министерство обороны Украины упростило учет личного состава ВСУ. Теперь вместо 12 бумажных журналов будет 1 электронный документ.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"В Министерстве обороны Украины был разработан и принят приказ №687, объединяющий 12 журналов учета личного состава в один документ", - говорится в сообщении.

Для понимания ситуации Черногоренко объяснила, как этот процесс происходит сейчас. В частности, ответственный человек должен переписывать данные из других журналов, чтобы получить полную информацию о личном составе.

"Например, приходит пять ротных с данными по штатке. И их нужно внести в основной журнал. Но с электронным журналом можно будет внести информацию быстро и при необходимости скорректировать. Вместо переписывания надо сделать Ctrl+C с Ctrl+V - и готово" , - рассказывает заместительница министра.

Она добавила, что для тех подразделений, где пока нет технической возможности перейти на электронный формат сразу, предусмотрен переходный период до 1 сентября 2025 года.

Также Черногоренко уточнила, какие именно журналы были цифровизированы:

  • именной список личного состава;
  • книга учета личного состава;
  • именной список для проведения вечерней поверки;
  • книга штатно-должностного учета личного состава;
  • книга алфавитного учета личного состава;
  • книга алфавитного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава;
  • книга учета временно отсутствующего и временно прибывшего в воинскую часть личного состава;
  • книга учета выбывшего и прибывшего личного состава;
  • суточная ведомость;
  • журнал контроля за состоянием учета личного состава;
  • книга штатно-должностного учета офицеров, лиц рядового, сержантского и старшинского состава;
  • дневная ведомость воинской части на особенный период.

"Министерство обороны продолжает постепенную дебумагизацию армии и уменьшение бюрократической нагрузки на военных. Мы выступаем за эффективную службу народу Украины, а не бумагам", - резюмировала она.

Напомним, недавно Екатерина Черногоренко рассказала, что Минобороны добавит в приложение "Резерв+" новую функцию. В частности, штраф за нарушение воинского учета можно будет оплатить онлайн.

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