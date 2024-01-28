Міноборони Словаччини закликало до переговорів щодо завершення війни в Україні

Війна в Україні не має військового рішення. Пора почати говорити про мирні переговори.

Про це заявив віце-прем'єр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trend.

"Незалежно від того, чим закінчиться конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Вона не відступить. Найбільше їй потрібні мирні зусилля", - заявив він.

За його словами, наразі ситуація на фронті "заморожена".

"З огляду на стан військового конфлікту, необхідно почати говорити про мирні переговори. У них мають брати участь лідери Європейського союзу і США", - заявив Калиняк.

Переговори України та РФ

Україна і Росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Зараз українська влада заявляє, що Україна не повернеться за стіл переговорів, доки Москва не виведе свої війська.

Раніше американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на світ.

Президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.

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