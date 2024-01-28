Минобороны Словакии призвало к переговорам для завершения войны в Украине
Война на Украине не имеет военного решения. Пора начать говорить о мирных переговорах.
Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trend.
"Независимо от того, чем закончится конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Она не отступит. Больше всего ей нужны мирные усилия", - заявил он.
По его словам, в настоящее время ситуация на фронте "заморожена".
"Учитывая состояние военного конфликта, необходимо начать говорить о мирных переговорах. В них должны участвовать лидеры Европейского союза и США", - заявил Калиняк.
Переговоры Украины и РФ
Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Сейчас украинские власти заявляют, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.
Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.
Президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.
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